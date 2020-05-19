حريق هائل في أم الحيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق هائل في قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.
وكاد الحريق أن يتسبب بكارثة بعد أن امتدت ألسنة النار، بفعل موجة الحر الشديدة والرياح الشرقية، إلى المنطقة القريبة من مساكن أهالي القرية.
وقال أحد سكان أم الحيران، رائد أبو القيعان، إن "عدم توفير الخدمات الأساسية بالقرية من قبل مؤسسات الدولة، أدى إلى اشتعال النار في مجمع للنفايات، وذلك لمنع انتشار الحشرات والقوارض والأفاعي التي تشكل خطرا على حياة الأطفال. وتسببت موجة الحر والرياح الشرقية لامتداد النار إلى القرب من البيوت المأهولة، وشكل خطرا على حياة الأهالي".
يذكر أن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة بحظائر المواشي وطعامها، وعدم تزويد القرية بالمياه حال دون قيام السكان بإخماد النار.
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