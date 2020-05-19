"فلاي دبي" تخطط لتسيير رحلات لإعادة المقيمين إلى الإمارات

الثلاثاء 19 مايو 2020

قال متحدث باسم "فلاي دبي"، إن الشركة مستمرة في العمل عن كثب مع الحكومات والسلطات ذات الصلة لدعم الجهود الرامية إلى إعادة المقيمين إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد حول جدول رحلات الناقلة.



Advertisements

وأضاف المتحدث، في إفادة وفقا لـ "البيان"، أن "فلاي دبي" تتبع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية، مؤكداً على أن الناقلة ستستمر في العمل عن كثب مع شركائها الاستراتيجيين لضمان تطبيق جميع تدابير السلامة وفقا لأعلى المعايير الدولية.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات قد رحبتا بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، ممن لهم أقارب داخلها، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.