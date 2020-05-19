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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر.. تسجيل 1637 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة القطرية الثلاثاء تسجيل 1637 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج وصل إلى 29957 حالة.
ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 15 حالة، مشيرة إلى تسجيل 735 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 5634 حالة .
ولفت البيان إلى فحص 4487شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 166182.
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