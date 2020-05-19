المرصد السوري: تركيا جندت 180 طفلاً للقتال في ليبيا

الثلاثاء 19 مايو 2020

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، 19/أيار/2020، إن تركيا جندت 180 طفلاً للقتال في ليبيا.



وأضاف، في بيان له: تلقى نحو 3,300 مرتزقا التدريبات في معسكراتها.

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وأكد المرصد أن تركيا أرسلت نحو 13 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا، ومقتل 300 منهم في المعارك.

وتدخلت تركيا وقطر لدعم مليشيا الوفاق بعد تقدم قوات الجيش باتجاه العاصم طرابلس