شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز خلال موجهات مع الجيش في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 قتل أحد ابرز قيادات كتائب الحسين التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، والعشرات من عناصره في جيهة صرواح، محافظة مأرب.

Advertisements وقتل القيادي الحوثي البارز المدعو "ابو صدام علي عبدالستار الشامي"، والعشرات من افراده في جبهة صرواح، بمأرب، بحسب مصدر عسكري. وشهدت جبهة صرواح مواجهات عنيفة بالاسلحة المتوسطة والثقيلة، بين القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة اخرى

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