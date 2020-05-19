روسيا تسجل 9263 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 300 ألف

الثلاثاء 19 مايو 2020

قالت روسيا اليوم الثلاثاء إنها سجلت 9263 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات بها إلى 299941.



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وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرة آلاف حالة، وهو الحاجز الذي تخطته الإصابات خلال معظم أيام شهر مايو.

وقال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 115 شخصا توفوا، مما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2837.