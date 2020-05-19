شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 873 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:08 مساءً, 19 مايو 2020 م المناطق - وكالات سجّلت الإمارات 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليصل عدد الحالات المسجلة إلى 25,063 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، لترتفع حالات الوفاة إلى 227 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,214 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10,791حالة.

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