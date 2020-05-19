رئيس وزراء روسيا يعود للعمل بـ"قرار جمهوري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء، لاستئناف جميع مهامه بعد 3 أسابيع من نقله إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما جمهوريا يأمر ميشوستين باستئناف مهامه المعتادة التي كان نائبه يتولاها منذ 30 أبريل/نيسان بينما كان رئيس الوزراء يخضع للعلاج.

ونهاية أبريل/نيسان، أبلغ ميشوستين الرئيس الروسي بإصابته بكورونا، ومنذ ذلك الحين يخضع للعلاج في المستشفى.

وتعرض عدد من أعضاء الحكومة الروسية لإصابات متتالية بفيروس كورونا، كان آخرهم الناطق باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف.

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وبحسب ما أعلنه بوتين، الخميس الماضي، فإن وزير التعليم فاليري فالكوف قد نجح في التغلب على فيروس كورونا بعد إصابته به.



وسبق أن تم الإعلان عن إصابة وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا بفيروس كورونا المستجد.

واقتربت روسيا من تسجيل 300 حالة إصابة بكورونا، بينما وصلت عدد الوفيات إلى 2837.

ولا تزال العاصمة موسكو، البؤرة الأساسية للوباء في روسيا، خاضعة لإجراءات عزل بشكل كامل تقريبا رغم عدم الالتزام بها بدقة على الدوام.