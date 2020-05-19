محادثات جديدة بجنيف لإعادة بناء الثقة بين فرقاء سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن، اليوم الثلاثاء، إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور.

وأضاف بيدرسن أن الهدوء في القتال ربما يتيح فرصة لبدء رأب "عدم الثقة العميق العميق" بين فرقاء سوريا.

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وأوضح للصحفيين أن أطراف الصراع "اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء".

ولم يحدد تاريخا لعقد الاجتماع، لكنه أشار إلى صعوبة عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية.

وخلال الإفادة الصحفية ذاتها، كرر بيدرسن رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين وحث الولايات المتحدة وروسيا على التحدث بشأن إعطاء دفعة السلام.