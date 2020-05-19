انت الان تتابع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا يقترب من 43 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية اقترب العدد الرسمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا من 43 ألف حالة وفقا لإحصاء لرويترز يعتمد على بيانات تشمل الحالات المشتبه بها وتؤكد أن المملكة المتحدة هي الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا. والأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني لإنجلترا وويلز رفعت عدد الوفيات إلى 42990 حالة على الأقل بحسب ما يُظهر إحصاء رويترز الذي اشتمل على بيانات منشورة سابقا من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وكذلك بيانات الوفيات الحديثة الصادرة من مستشفيات إنجلترا.

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