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بوتين يعيد مهام رئيس وزرائه بعد التعافي من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

بوتين يعيد مهام رئيس وزرائه بعد التعافي من كورونا

متابعات_ الخليج 365

أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء بأن الرئيس فلاديمير بوتين أعاد مهام رئيس الوزراء بمرسوم أصدره اليوم، وذلك بعد تعافي رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين من إصابته بفيروس كورونا.

 

وألغى بوتين التكليف المؤقت الذي كان أصدره لنائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف للقيام مؤقتا بمهام ميشوستين.

 

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وأعلن ميشوستين قبل ثلاثة أسابيع إصابته بفيروس كورونا.

 

وفي إشارة إلى استئنافه لعمله، شارك ميشوستين أمس في اجتماع عبر مؤتمر الفيديو تحدث فيه عن تحسن الوضع العام في مكافحة الفيروس في البلاد.

 

وقال أمس إن نحو ثلث مناطق روسيا مستعدة لرفع فوري لتدابير الإغلاق التي كان تم فرضها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

 

وكان ميشوستين واحدا من كبار المسؤولين الروس الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك إلى جانب كل من دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين ووزراء العلوم والثقافة والبناء.

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