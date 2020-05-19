شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 قتلى و24 مصابا جراء زلزال ضرب جنوب غربي الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ذكرت السلطات المحلية الصينية الثلاثاء أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 24 آخرون جراء زلزال ضرب منطقة تشياوجيا في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين مساء الإثنين.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" فإن قوة الزلزال بلغت خمس درجات. Advertisements وهرعت قوات الإنقاذ من الأمن العام وإطفاء الحرائق وقطاعات الاستجابة للطوارئ المحلية إلى منطقة الزلزال. وقد أطلق مكتب لجنة الحد من الكوارث بمقاطعة يوننان وإدارة الاستجابة للطوارئ بالمقاطعة استجابة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث وأرسلا فريق عمل إلى منطقة الكارثة لمساعدة وتوجيه أعمال الإغاثة. ولا يزال رجال الإنقاذ يواصلون حتى صباح اليوم جهودهم لرفع حطام الانهيارات التي خلفها الزلزال.

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