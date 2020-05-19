ماذا قال الرئيس الأمريكي في خطاب لمنظمة الصحة العالمية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية فشلت في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأضاف ترامب، في خطاب للمنظمة، أن المنظمة تجاهلت تقارير تفشي كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وهدد ترامب المنظمة مجددا بوقف التمويل، قائلا: "إذا لم تجر المنظمة إصلاحات حاسمة خلال 30 يومًا سنضطر إلى تجميد تموليها بشكل دائم وإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها".

ورأى الرئيس الأمريكي أن المنظمة أصدرت في مناسبات عديدة بيانات وصفها بـ "مضللة" حول الفيروس.

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والسبت الماضي، ذكرت فوكس نيوز الأمريكية، نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا.

وجاء في الرسالة، بحسب فوكس نيوز، أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل/نيسان الماضي، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة. ونفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.

وتدفع واشنطن ما يتراوح بين 400 مليون إلى 500 مليون دولار سنويًا إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتُعَد الولايات المتحدة ممولا رئيسيا لبرامج المنظمة المتعلقة بشلل الأطفال.