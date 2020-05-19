شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا بإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت إيران الثلاثاء، تسجيل 1399 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 124 ألفاً و603 حالات.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن السلطات رصدت وفاة 62 مصابا بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7119.

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