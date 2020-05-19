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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرصد السوري: تركيا جندت 180 طفلاً للقتال في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، 19/أيار/2020، إن تركيا جندت 180 طفلاً للقتال في ليبيا.
وأضاف، في بيان له: تلقى نحو 3,300 مرتزقا التدريبات في معسكراتها.
وأكد المرصد أن تركيا أرسلت نحو 13 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا، ومقتل 300 منهم في المعارك.
وتدخلت تركيا وقطر لدعم مليشيا الوفاق بعد تقدم قوات الجيش باتجاه العاصم طرابلس
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