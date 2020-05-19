التقى 3 وزراء وتجول بـ 6 أماكن.. خريطة خط سير محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أجرت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، تحاليل لعدد من المخالطين للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك في أعقاب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفحصت مديرية الشئون الصحية وكلاء الوزارات وكافة العاملين بمكتب المحافظ والصحفيين والإعلاميين الذين تعاملوا معه قبل إعلان إصابته، فضلًا عن بدء ترصد خط سير المحافظ وتتبعه.

"الخليج 365" رصد لقاءات محافظ الدقهلية وجولاته خلال الأسبوع الأخير، وتبين أن التقى بـ 3 وزراء وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من إدارة الإعلام بالمحافظة.

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وأصدرت محافظة الدقهلية بيانًا الثلاثاء الماضي أكدت فيه لقاء المحافظ بالدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمكتبه بالقاهرة لمتابعة الموضوعات المشتركة بين الطرفين، ومن بينها إنشاء 3 مصانع تدوير قمامة.

ويوم الخميس الماضي نشرت صفحة المحافظة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقاء المحافظ باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمكتبه بالوزارة لتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في كافة المراكز والمدن والوحدات المحلية للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تخص الإدارة المحلية.

اما اللقاء الأخير فكان بالدكتور محمد عبدالمعطي وزير الري والموارد المائية، صباح أمس الإثنين بالوزارة، لمناقشة التعديات على أملاك الري وعدد من المشروعات المشتركة.

وعن جولات المحافظ بالشارع فتبين زيارته 6 أماكن بدأها بتفقد حاويات القمامة الجديد بحي شرق المنصورة، ثم توسعة ونقل أكشاك شارع الدراسات، وتطوير كورنيش ترعة المنصورية، وتوجه بعدها إلى المكان المقترح لإقامة موقف بديل لموقف الدراسات بمنطقة قولنجيل، ثم مجزر قرية ميت الكرماء والتقى الجزارين، وأخيرًا التقى يوم الأحد بفريق تحيا مصر، والذي حضر توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولي بالرعاية، وشارك المحافظ تلك الزيارات عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المجالس والمدن والأحياء.