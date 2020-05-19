محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
ارتفع عدد المصابين بكورونا في بؤرة عزبة "حمادة سرحان" بمدينة المحمودية، في البحيرة إلى ١٤ شخصًا، عقب ثبوت إيجابية حالة جديدة اليوم الثلاثاء.
كما سجل مستشفى الإحالة بصدر دمنهور 17 حالة إيجابية جديدة خلال الفترة الصباحية، بواقع 5 حالات بكفر الدوار، و 3 حالات بأبو المطامير، وحالتين بكل من دمنهور، وكوم حمادة، وإيتاي البارود، وحالة بكل من المحمودية وشبراخيت.
وتواصل الإدارة الصحية، بالمحمودية، أخذ المسحات من أهالي عزبة حمادة سرحان، المخالطين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، مع متابعة الحالات المخالطة والتي خضعت للعزل منزليًا لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد مصابي كورونا في قرية "حمادة سرحان" بالبحيرة إلى ١٤ شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.