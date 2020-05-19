صدموه بالسيارة.. الداخلية تكشف لغز سرقة 800 ألف جنيه من مندوب مصنع بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية غموض واقعة سرقة مبلغ 842 ألف جنيه من مندوب بأحد المصانع قبل توريدها لأحد البنوك، وأن 4 عناصر إجرامية وراء ارتكاب الواقعة .
تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، من (مندوب بأحد المصانع بدائرة المركز) بأنه حال توجهه من المصنع مُستقلاً (دراجته البخارية) بأحد الطرق بدائرة المركز، وبحوزته حقيبة بها مبلغ مالي قدره (842 ألف جنيه) خاصة بالمصنع لتوريدها لأحد البنوك، اصطدمت به سيارة ربع نقل مما أدى إلى سقوطه والحقيبة وقام شخصان بالنزول من السيارة وسرقة المبلغ المالي وفروا هاربين بالسيارة.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات مسجلة) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من (شخصين، مقيمان بالشرقية"تم ضبطهما") مقابل مبلغ مالي، وقيام المتهمين بإعداد سلاح أبيض وسيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية لارتكاب الواقعة قيادة (سائق "تم ضبطه") بتكليف من المتهمين، من خلال تتبع خروج المجني عليه وقاموا بالاصطدام به مما أدى إلى سقوطه، وسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي.
وتم بارشاد المتهمين ضبط مبلغ مالى قدره (762 ألف و800 جنيه) وضبط السيارة المستخدمه في ارتكاب الواقعة وكذا السلاح الأبيض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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