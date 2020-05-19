مباحث النزهة تضبط 7 عاطلين لقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (7 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلالهم (2) دراجة نارية " تروسيكل" ملك اثنين من المتهمين، محمل عليهما مضبوطات (كمية من حديد التسليح "خردة" وزنت حوالي 800 كيلو جرام - مقص حديدي- بلطة حديدية).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بسرقتها من منطقة الإزالات الكائنة بشارع جسر السويس بأسلوب القطع والمغافلة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وباستدعاء أحد موظفى رئاسة حي النزهة تعرف على المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.