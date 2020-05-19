سقوط عصابة الضباط المزيفين في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين بمدينة نصر.

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من مواطنين بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عقب عرضه شقه سكنية للبيع بدائرة القسم وإتفقا معه على التقابل بذات المنطقة لمعاينة الشقة تمهيداً لشرائها، وفور وصولهما للمكان المتفق عليه فوجئا بعدد (5) أشخاص يستقلون سيارة طراز "فان" لم يتمكنا من لالتقاط أرقامها، وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا باستيقافهما وإيهامهما بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على عدد 3 هواتف محمولة ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات أسفرت جهود فرق البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" سائق.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد مصطفى الشعبيني وإسلام سمير ومحمد مجلي وأحمد الوكيل ومحمود القاضي، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم حال استقلالهم سيارتان طراز "فان" إحداهما قيادة أحد المتهمين يعمل عليها كسائق "والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة والأخرى مستأجرة بمعرفة أحدهم وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، فرد خرطوش، هاتف محمول خاص بأحد المجني عليهما وبمواجهتهم أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة قيادة أحدهم والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.

وأضاف الجناة ببيع باقي المسروقات لأحد الأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنه وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب " النصب وانتحال صفة رجال الشرطة" ، وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالي 40 ألف جنيه من أحد المواطنين وتم بإرشادهم (مبلغ مالي 16 ألف جنيه - عدد 4 هواتف محمولة "جاري التوصل لمالكيها") ، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

بإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النياية العامة.