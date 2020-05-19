ألمانيا.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا بعد تراجع وتيرتها أخيرًا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء في بيان المعهد، اليوم الثلاثاء: "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعبواقع 513 حالة، إلى 175210 حالات، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية".
وأظهرت بيانات المعهد ارتفاعًا في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 72 حالة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8007 حالات.
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