الأمم المتحدة : انخفاض عدد إصابات كورونا في سوريا مصدر ارتياح

قال مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا، جير بيدرسو، إن انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا مصدر "ارتياح شديد"، لكن مخاطر انتشار المرض على نطاق أوسع "تظل قائمة" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 58 إصابة مؤكدة، و3 حالات وفاة.
وكان وزير الصحة السوري، نزار يازجي، قد لفت أمس الاثنين في كلمة لهأثناء أعمال الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، والتي تستمر في مقر هذه المنظمة بجنيف عبر تقنية الفيديو، إلى أن العقوبات المفروضة على دمشق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها تعيق قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة جائحة كورونا.
وأشار يازجي إلى أن العاملين في القطاع الصحي في بلادهيستجيبون للجائحة بشجاعة وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها "الحرب الإرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات والمترافقة مع الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة أحادية الجانب".
كما طالب الوزير برفع هذه الإجراءات عن بلاده كي تتمكن من حماية أمنها الصحي وحياة وسلامة مواطنيها في مختلف الظروف.
في سياق متصل قررت وزارة الأوقاف السورية، تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في مساجد البلاد، نظرا للخطر الواقع من التجمعات وخشية أن تؤدي لانتشار الوباء بسبب الازدحام الكبير الذي يكون في صلاة العيد.
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