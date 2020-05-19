موسكو.. تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة

سجلت العاصمة الروسية موسكو خلال الأيام الأخيرة تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث لم تتجاوز الحصيلة اليومية للمصابين 3600 مصاب للمرة الثالثة على التوالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتعد موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث بلغ إجمالي المصابينفيها حوالي 150 ألف من مجموع نحو 300 ألف إصابة تم تسجيلها في كل مناطق روسيا.
وسجلت موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية 71 حالة وفاة، ليرتفع عدد المتوفين في العاصمة الروسية وحدها إلى 1651 شخصا منإجمالي 2837 شخصا، هي حصيلة الوفيات التي سجلتها روسيا حتى الآن.
وفي آخر حصيلة، اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 3545 إصابة جديدة في موسكو، فيما تم تسجيل 898 إصابة في ضواحي موسكو، و453 في بطرسبورغ.
وبلغت حصيلة الوفيات في عموم روسيا 2837 حالة وفاة، فيما تم تسجيل نحو 300 ألف إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن.
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