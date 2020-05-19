رئيس الوزراء الروسي يستأنف عمله بعد شفائه من كورونا

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، عودة رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، إلى مباشرة مهامه بعد تماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال الكرملين في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الرئيس

الروسي ألغى اليوم التكليف المؤقت لنائب رئيس الوزراء، أندريه بيلوسوف، بالقيام مؤقتا بمهام ميشوستين.

وخلال وجوده في المستشفى لتلقي العلاج، أجرى رئيس الوزراء الروسي عدة اجتماعات

بالفيديو مع أعضاء الحكومة.

وأعلن ميشوستين خلال اجتماع مع الرئيس بوتين من خلال الفيديو، يوم 30 أبريل الماضي، إصابته بفيروس كورونا "COVID-19".

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام الحجر الصحي الذاتي، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.