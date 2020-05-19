سوريا.. إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف

ألقت وزارة المالية السورية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال رامي مخلوف وزوجته وأولاده، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وبحسب القرار الذي وقعه معاون وزير المالية بالتفويض فإن قرار الحجز ذي الرقم 1236 يأتي "ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح العيئة الناظمة للاتصالات والبريد". المالية بالتفويض فإن قرار الحجز ذي الرقم 1236 يأتي "ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح العيئة الناظمة للاتصالات والبريد". وكانت الهيئة طالبت شركتي الخلوي في سوريا بمبلغ 233.8 مليار ليرة، وفيما وافقت MTN على التسديد، رفضت سيريتل ذلك، وبدأ رئيس مجلس إدارتها (رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد) سلسلة فيديوهات وتدوينات في سجال مع السلطات.

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