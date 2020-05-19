"الأنف الكبير" دبر 900 جريمة قتل قبل سقوطه فى المكسيك

ألقت أجهزة الأمن المكسيكية القبض على زعيم سابق لإحدى العصابات، يشتبه بأنه رتب أو تورط في تنظيم ما لا يقل عن 900 جريمة قتل.
أفادت التقارير بأن الشرطة المكسيكية ألقت القبض على لويس جيراردو، الذي كان يتزعم عصابة "لوس ازتيكاس" في كارتل خواريز، في مدينة كويرنافاكا، وسط ولاية موريلوس في المكسيكا السبت الماضى.
وجيراردو يعرف باسمين أو لقبين، الأول هو "العم" (إل تيو) وكذلك بـ"الأنف الكبير" (إل ناريزون) وتشتبه السلطات المكسيكية بأنه متورط فيما لا يقل عن 900 جريمة قتل، بما فيها قتل عمال كانوا يعملون في القنصلية الأميركية وعائلاتهم.
و"الأنف الكبير" مطلوب في الولايات المتحدة للاشتباه في ضلوعه بقتل عاملة القنصلية الأمريكية ليزلي آن إنريكيز كاتون، البالغة من العمر 25 عامًا، وزوجهاشريف آرثر ريدلفز (30 عامًا)، وكذلك زوج موظف قنصلية آخر خورخي ألبرتو سالسيدو سنيسيروس (37 عاما).
كذلك يعتقد أن "العم" جيراردو، الذي كان زعيم الجناح المسلح لعصابة "لوس أزتيكاس"، هو العقل المدبر لعمليات القتل التي قام بها عضو عصابة أخرى أرتورو غاليغوس كاستريلون (35 عامًا).
واستهدف المهاجمون موظفي القنصلية، غير أنه لم يتضح سبب ذلك أبدا، فقد قتلت العصابة ليزلي آن وزوجها عندما أطلقت النار على سيارتهم أثناء مغادرتهم حفلة عيد ميلاد في مارس 2010، فتوفي الزوجان على الفور، لكن ابنتهما لم يصب بأذى لكنها تركت خائفة في مقعد سيارتها، فيما كشفت التقارير أنليزلي آن كانت حاملا في شهرها الرابع عند وقوع الجريمة.
ويعتقد أن جيراردو أو "الأنف الكبير" كان أحد قادة عصابة "لوس أزتيكاس"، الذين عملوا على تهريب المخدرات، بما في ذلك الهيروين، إلى الولايات المتحدة.
كما أنه متهم بالأمر بشن هجمات على 5 مراكز لإعادة التأهيل في مدينة سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا، وكذلك قتل عدد من النساء والأطفال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويُزعم أن "العم" كان العقل المدبر لقتل ما لا يقل عن 15 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا في سيوداد خواريز في عام 2010، حيث تعتقد السلطات أن الشباب قتلوا على يد العصابة لأنهم ينتمون إلى عصابة أخرى مرتبطة بخواكين "إل تشابو" غوزمان، الزعيم السابق لكارتل "سينالوا".
وفي غضون 4 سنوات، في الفترة من 2008-2012، قُتل في المتوسط 3700 شخص في مدينة سيوداد خواريز التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، وتوصف بأنها واحدة من أخطر المدن في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأنف الكبير" دبر 900 جريمة قتل قبل سقوطه فى المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.