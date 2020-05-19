الصين ترد على ترامب وتتهمه بالتهرب من مسئولياته تجاه الصحة العالمية

ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسؤوليتها عن تفشي كورونا، واتهمته بإثارة هذا الموضوع للتهرب من مسؤولياته تجاه منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأمهل ترامب، منظمة الصحة العالمية 30 يومًا لإجراء إصلاحات جوهرية، وإلا سيقطع التمويلعنها وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن ترامب، الذي هدد بتجميد مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية بشكل دائم ما لم تثبت استقلاليتهاعن بكين، يهدف إلى "تشويه صورة الصين" و"التهرّب من مسؤولياته" المرتبطة بالتزاماته والتزام بلاده حيال المنظمة.
وأبلغ ترامب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة نشرها على تويتر: "إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء إصلاحات جوهرية خلال الثلاثين يوما القادمة فإن التجميد المؤقت للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة سيصبح دائما".
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