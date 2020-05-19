بدءًا من 22 مايو.. إعادة فتح مساجد لبنان مع التزام الإجراءات الوقائية

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداءً من 22 مايو الحالي، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت في بيان: "سيتم فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناءً على التقارير الطبية من الأطباءأهل الاختصاص حول جائحة كورونا".
وذكّرت المديرية المصلين بالإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي:
- الوضوء في المنزل.
خاصة بكل فرد.
- اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة
- منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه أعراض مرضية.
- منع حضور كبار السن.
- التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة.
- عدم المصافحة باليد.
- عدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلًا.
ويصلي أصحاب الأعذار ومن لا تجب الجمعة عليهم الظهر أربع ركعات في المنازل.
ودعت المديرية جميع أئمة المساجد وخطبائها ألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة الدقائق العشر.
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