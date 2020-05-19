فتح أبواب المسجد الأقصى للمصلين بعد العيد

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في فلسطين فتح المسجد الأقصى أبوابه للمصلين، بعد عيد الفطر المبارك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار العدوى بين المتواجدين في المسجدالمبارك.
وأعلن المجلس أمس رفع تعليق دخول المصلين للمسجد، موضحًا ان إجراءات الدخول وشروطه سيتم إيضاحها لاحقًا في بيان خاص من المجلس.
وقال مجلس الأوقاف في بيان: “إنه وعلى مدى الفترة السابقة كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقلص قدر الإمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين، حرصًا منه على استمرار إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين”.
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