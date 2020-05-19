كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذيرات من إعصار يضرب الهند وبنجلادش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السلطات في شرق الهند وبنجلادش، اليوم الثلاثاء، عشرات الآلاف من القرويين، من إعصار عات، والمتوقع أن يتسبب في أضرار واسعة ، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقالت السلطات في شرق الهند وبنجلادش، إنها أجلت عشرات الآلاف من القرويين بعيدا عن الساحل، قبيل قدوم الإعصار من المتوقع أن يتسبب في أضرار واسعة.

وحولت السلطات الهندية، مراكز الحجر الصحي إلى ملاجئ من الإعصار، وهو ما دفع السلطات لمحاولة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.

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وقد أجلت السلطات في بنجلاديش، السكان إلى أماكن أكثر ارتفاعا وحثتهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. وسجلت البلاد أكثر من 20995 حالة إصابة بكورونا و314 حالة وفاة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية الهندي، قال إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار العاتي "أمفان" بلغت 240 كيلومترا في الساعة، مع هبات وصلت سرعتها إلى 265 كيلومترا في الساعة فوق خليج البنغال مساء أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يصل الإعصار لليابسة غدا الأربعاء.

وقد أفاد مسؤولو الأرصاد الجوية، بأن سرعة الرياح هذه يمكن أن تجعل "أمفان" واحدا من أشد العواصف التي تضرب الهند منذ نحو عقد.

وجاء الإعصار في الوقت الذي خففت فيه الهند أكبر إجراءات للعزل العام في العالم، والتي فرضتها في أبريل لاحتواء تفشي الوباء الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص في البلاد وأودى بحياة 3163 شخصا.