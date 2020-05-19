كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. خروج رئيس الوزراء من المستشفى بعد شفاؤه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السكرتير الصحفي، بوريس بيلياكوف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الذي تم تشخيصه سابقا بفيروس كورونا، خرج من المستشفى ويؤدي بالفعل مهام عمله.

وصرح "بلياكوف" للصحفيين: "أنهى ميخائيل فلاديميروفيتش العلاج وخرج من المنشأة الطبية. واستأنف العمل في مكتب الحكومة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال: "لقد عقد مؤتمرًا عبر الفيديو مع زملائه هذا الصباح ويستعد لاجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين".

في وقت سابق، عقد "ميشوستين" عددًا من الاجتماعات عبر رابط الفيديو أثناء وجوده في المستشفى، وشارك أيضًا في بعض الاجتماعات مع الرئيس فلاديمير بوتين عبر الإنترنت.

في 30 أبريل، أخبر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، "بوتين"، أنه أُصيب بفيروس كورونا ودعا الرئيس إلى تعيين "بيلوسوف" رئيسًا بالنيابة للحكومة. بعد فترة وجيزة، تم التوقيع على مرسوم ذي صلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في وقت سابق على مرسوم يلغي تعيين نائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف رئيسا بالنيابة للوزراء.

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وقد أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19"، و9263 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الروسية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2837 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 299941 إصابة.

وكانت اللجنة الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أكدت أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 76130 شخصا.

أكدت الحكومة الروسية، أنها نجحت في الحد من ازدياد عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.