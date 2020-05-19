كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: واشنطن تحاول تشويه بكين بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول الولايات المتحدة إلقاء اللوم على سوء إدارة واشنطن نفسها لأزمة فيروس كورونا المستجد ، ردًا على رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تهدد بوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحاول تشويه صورة الصين وأساءت تقديرها بمحاولتها استخدام الصين لتجنب مسؤوليتها الخاصة، كما أوردت وكالة "رويترز".

هدد "ترامب"، يوم الاثنين، بإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية إذا لم تلتزم المنظمة بالتحسينات في غضون 30 يومًا، وقال إن الهيئة أظهرت "افتقارًا مزعجًا للاستقلال" عن الصين.