كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: واشنطن تحاول تشويه بكين بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحاول تشويه صورة الصين وأساءت تقديرها بمحاولتها استخدام الصين لتجنب مسؤوليتها الخاصة، كما أوردت وكالة "رويترز".
هدد "ترامب"، يوم الاثنين، بإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية إذا لم تلتزم المنظمة بالتحسينات في غضون 30 يومًا، وقال إن الهيئة أظهرت "افتقارًا مزعجًا للاستقلال" عن الصين.
واعتبرت السلطات الصينية، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى "تضليل الرأي العام وتشويه سمعة بكين".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيجمد التمويل وينظر في تعليق العضوية.
وقد وجه ترامب، رسالة تهديد لمنظمة الصحة العالمية، قال فيها إن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار كورونا في ووهان ديسمبر 2019، مضيفًا: "منظمة الصحة العالمية نشرت معلومات مضللة عن فيروس كورونا خاصة أنه لا ينتقل بين البشر".
وأوضح ترامب، أن منظمة الصحة العالمية فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأشار ترامب، إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ضغط على منظمة الصحة العالمية لتقول إن فيروس كورونا المستجد لا يشكل خطرا على الصحة في العالم.
وتعد أمريكا هي أكبر مموّل لمنظمة الصحة العالمية إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية حوالي 450 مليون دولار سنوياً.
وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنظمة الدولية بعدم إصدار تحذير مبكر بما فيه الكفاية بشأن الفيروس الفتّاك وبالانقياد بصورة عمياء خلف الصين التي تنفي الاتهامات الأميركية لها بالتستّر على مدى فداحة الوباء حين ظهر في مدينة ووهان (وسط) في أواخر العام الماضي.