كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين ترد علي تهديد ترامب لمنظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه عندما سُئلت الصين عن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين، حثت "بعض السياسيين الأمريكيين على وقف لعبة اللوم".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين، اليوم الثلاثاء، "إن الرسالة الأمريكية مليئة بالغموض، فهي تحاول تضليل الجمهور لتشويه سمعة الصين وتحويل اللوم بعيدًا عن ردها غير الكفؤ، حاليًا لا يزال Covid-19 ينتشر في الولايات المتحدة، والمهمة الأكثر إلحاحًا هي التضامن والتعاون لإنقاذالارواح. اننا نحث بعض السياسيين الأمريكيين على وقف لعبة اللوم وهزيمة الفيروس معا."

وأوضح تشاو انه عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات إلى منظمة الصحة العالمية، فإن "دفع الاشتراكات المقدرة بالكامل وفي الوقت المحدد هو التزام كل دولة عضو في منظمة الصحة العالمية."

وأضاف "أن دعم منظمة الصحة العالمية يدعم التعددية ويدعم التعاون الدولي. لانقاذ الارواح، تلتزم الصين بقواعد منظمة الصحة العالمية وتدفع مساهمتها المقدرة بالكامل".

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تاتي هذه التطورات بعد ان هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين بسحب التمويل الأمريكي بشكل دائم من منظمة الصحة العالمية إذا لم "تلتزم بتحسينات جوهرية كبيرة في الثلاثين يومًا القادمة".

قال ترامب، في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "من الواضح أن الأخطاء المتكررة التي ارتكبتها أنت ومنظمتك في الاستجابة للوباء كانت مكلفة للغاية بالنسبة للعالم. والطريقة الوحيدة لمنظمة الصحة العالمية للمضي قدمًا هي إذا كان بإمكانها إظهار الاستقلال عن الصين ".

وتابع "لقد بدأت إدارتي بالفعل مناقشات معكم حول كيفية إصلاح المنظمة. لكن هناك حاجة للعمل بسرعة. ليس لدينا وقت لنضيعه."

