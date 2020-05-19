كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة تناهز 43 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، في خبر لها، نقلًا عن مصادر طبية بأن وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة تناهز 43 ألفا.

تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

