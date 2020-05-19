كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا: صندوق الإنعاش الاقتصادي سيعزز نمو الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير المالية الألماني، اليوم الثلاثاء، بأن صندوق إنعاش بقيمة 500 مليار يورو (546.60 مليار دولار) اقترحته برلين وباريس سيساعد أوروبا على الخروج من الأزمة ويقويها، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وسيقدم الصندوق منحًا لمناطق الاتحاد الأوروبي والقطاعات الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا.

وقال أولاف شولز للصحافيين "عندما تنتهي مرحلة الإغلاق، نحتاج إلى التأكد من أن أوروبا تتعافى وهذا هو السبب في أننا ناقشنا بالفعل الحاجة إلى صندوق انعاش - المناقشة مستمرة وهي جيدة للتوافق الضروري في أوروبا على أن ألمانيا وفرنسا تقومان بعمل مشترك حول هذه القضية".

واضاف: "سيتيح هذا الصندوق الجديد الذي تبلغ قيمته 500 مليار يورو لأوروبا الخروج من الأزمة معًا وتصبح أقوى - أعتقد أن هذه رسالة جيدة جدًا ليس فقط للاقتصاد والوظائف ولكن أيضًا لمستقبل الاتحاد الأوروبي".

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وفي الوقت نفسه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الفكرة الفرنسية الألمانية القائلة بأنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الاقتراض لإصدار منح من أجل انتعاشه الاقتصادي هي خطوة تاريخية لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تمويل إنفاق الميزانية من خلال ديون الاتحاد الأوروبي،

وقال في بيان مشترك مع نظيره الألماني"هذه خطوة تاريخية لفرنسا وألمانيا وخطوة تاريخية للاتحاد الأوروبي بأكمله لأنها المرة الأولى التي تقف فيها فرنسا وألمانيا معًا للحصول على تمويل من خلال الديون لإنفاق دول الاتحاد الأوروبي".

اقترحت فرنسا وألمانيا يوم الاثنين صندوقا بقيمة 500 مليار يورو بتمويل من اقتراض المفوضية الأوروبية في السوق لإصدار منح لمناطق الاتحاد الأوروبي والقطاعات الأكثر تضررا من جائحة الفيروس التاجي لمساعدتهم على التعافي.