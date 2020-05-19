كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "لو مير": المبادرة الفرنسية الألمانية "خطوة تاريخية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الفكرة الفرنسية الألمانية القائلة بأنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الاقتراض لإصدار منح من أجل انتعاشه الاقتصادي هي خطوة تاريخية لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تمويل إنفاق الميزانية من خلال ديون الاتحاد الأوروبي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال في بيان مشترك مع نظيره الألماني"هذه خطوة تاريخية لفرنسا وألمانيا وخطوة تاريخية للاتحاد الأوروبي بأكمله لأنها المرة الأولى التي تقف فيها فرنسا وألمانيا معًا للحصول على تمويل من خلال الديون لإنفاق دول الاتحاد الأوروبي".

اقترحت فرنسا وألمانيا يوم الاثنين صندوقا بقيمة 500 مليار يورو بتمويل من اقتراض المفوضية الأوروبية في السوق لإصدار منح لمناطق الاتحاد الأوروبي والقطاعات الأكثر تضررا من جائحة الفيروس التاجي لمساعدتهم على التعافي.

