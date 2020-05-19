كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تنهي الحظر المفروض على الرحلات البحرية والجوية إلى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الحظر المفروض على الرحلات البحرية والجوية إلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة في إسبانيا، أكدت أن حصيلة الوفيات اليومية في البلاد بسبب فيروس كورونا كانت 87، اليوم الأحد، وانخفضت إلى أقل من 100 للمرة الأولى منذ شهرين.

وقالت الصحة الإسبانية، إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 27650 بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 231.350 من 230698، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.