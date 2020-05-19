كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الرابع.. روسيا تسجل عدد إصابات بكورونا أقل من 10 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19"، و9263 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الروسية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2837 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 299941 إصابة.

وكانت اللجنة الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أكدت أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 76130 شخصا.

أكدت الحكومة الروسية، أنها نجحت في الحد من ازدياد عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

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ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، وفاة 94 مصابا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.

كما تماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصا.

سجلت وزارة الصحة في روسيا، اليوم السبت، 9200 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أكثر من 260 ألف، اليوم الجمعة، مما عزز مكانتها كدولة لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة، عندما بدأت مدينة موسكو في تقديم اختبارات الأجسام المضادة المجانية.