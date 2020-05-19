إطلاق استبيان لإحصاء طلاب مغاربة تعذرت عليهم العودة إلى تونس لاستكمال الدراسة

في ظل الظرفية الراهنة، المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى إثر قرار السلطات التونسية استئناف الدراسة بمؤسساتها الجامعية، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، استبيانا رقميا لإحصاء الطالبات، والطلبة المغاربة، الذين تعذرت عليهم، بسبب إغلاق المجال الجوي، العودة إلى تونس لاستكمال السنة الدراسية الجارية.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن هذا الاستبيان يهدف إلى التواصل مع الطالبات، والطلبة المغاربة، الذين تعذرت عليهم، بسبب إغلاق المجال الجوي، العودة إلى تونس، لاستكمال السنة الدراسية الجارية، قصد تمكينهم من اجتياز امتحانات نهاية السنة الجامعية 2019-2020 في المغرب.

وأشارت الوزارة نفسها إلى أنه على الطالبات، والطلبة المعنيين تعبئة هذا الاستبيان، المتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.enssup.gov.ma/ وعلى المنصة الإلكترونية https://mabourse.enssup.gov.ma/، وكذا على الصفحات الرسمية للوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يوم السبت 23 ماي الجاري، في الساعة 23:59، وذلك ليتسنى للوزارة مد نظيرتها التونسية بالقائمة النهائية للطالبات، والطلبة، واتخاذ التدابير، والإجراءات اللازمة لاجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف.