طقس اليوم الثلاثاء.. حار نسبيا وسحب منخفضة خلال الصباح والليل

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار نسبيا فوق كل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي، والأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، ستكون مصحوبة بضباب محلي فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية والواجهة المتوسطية. وخلال الظهيرة ستهم سحب ركامية مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط .

عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة ربوع المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية شرق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و7 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 7 و12 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة السايس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب-الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا في ارتفاع ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و35 درجة بمنطقة السايس والسهول الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بمنطقة سوس وأقصى البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارطيل وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.