فيدرالية رابطة حقوق النساء تكشف حصيلة العنف ضد المغربيات الثانية خلال الحجر الصحي

أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء، حصيلة العنف الثانيةضد النساء المغربيات في زمن الحجر الصحي.

وكشفت الفيدرالية أنه خلال الفترة الممتدة، بين 16 مارس الماضي و15 ماي الجاري، استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية، التي وضعت رهن إشارة النساء، 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 355 امرأة عبر مختلف التراب الوطني.

كما سجلت الفيدرالية ما مجموعه 1007 فعل عنف مورس على تلك النساء بمختلف أنواعه، وتجلياته؛ حيث شكل العنف النفسي أعلى نسبة بـ49 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 27,3 في المائة، ثم العنف الجسدي بنسبة 16,5في المائة، ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي، والاغتصاب، وحالات الطرد من بيت الزوجية كفعل تم تسجيله، واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء لتجنيبهن المبيت في العراء.

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وبحسب الفيدرالية دائما، يتصدر العنف الزوجي بكل أشكاله أنواع العنف الممارس ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي، بنسبة 86,8 في المائة، يليه العنف الأسري بنسبة 7,6 في المائة.

وشددت فيدرالية رابطة حقوق النساء، على أن العنف ضد النساء في تواتر متواصل في ظروف الحجر الصحي، كما أن تجلياته، وآثاره على الصحة النفسية، والجسدية للضحايا، وكذا أبعاده الاجتماعية جد صعبة، ومكلفة، ما يستدعي مزيدا من تعزيز الجهود، والآليات الاستعجالية ،والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء، وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة.

يذكر أن الفيدرالية نفسها، كانت قد أعلنت عن حصيلة العنف ضد النساء، خلال الحجر الصحي في المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 مارس الماضي، و24 أبريل الماضي، حيث استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية، التي وضعتها رهن إشارة النساء 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف، كما سجلت ما مجموعه 541 فعل عنف مورس على هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته.