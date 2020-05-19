تمكنت الشرطة الإسبانية، من توقيف مجموعة من المخالفين للحجر الصحي في العاصمة الإسبانية مدريد، نهاية الأسبوع الماضي.
وكشفت صحيفة “ماركا”، أن شرطة مدريد سجلت تنظيم 225 حفلة نهاية الأسبوع المنصرم في خرق للحجر الصحي، مقابل توقيف مجموع من الأشخاص، نتيجة عدم احترامهم لقرارات حالة الطوارئ، بعد خروجهم إلى الشارع ليلا لشرب الخمر ضمن 13 مجموعة.
وشدد المصدر ذاته، على كون السلطات الأمنية بعاصمة الجارة الشمالية للمغرب، تمكنت من توقيف 39 سيارة من دون رخص التنقل الإجبارية.
يشار إلى أن نسبة الوفيات بسبب فيروس “كورونا” في إسبانيا، تراجعت بشكل كبير، بعدما سجلت الاثنين، 59 حالة وفاة فقط، خلال الـ24 ساعة التي مضت، مقابل 102 في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر خرق الحجر الصحي في مدريد.. 225 حفلة و13 حالة لشرب الخمر بشكل جماعي في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.