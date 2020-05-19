خرق الحجر الصحي في مدريد.. 225 حفلة و13 حالة لشرب الخمر بشكل جماعي في الشارع

تمكنت الشرطة الإسبانية، من توقيف مجموعة من المخالفين للحجر الصحي في العاصمة الإسبانية مدريد، نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت صحيفة “ماركا”، أن شرطة مدريد سجلت تنظيم 225 حفلة نهاية الأسبوع المنصرم في خرق للحجر الصحي، مقابل توقيف مجموع من الأشخاص، نتيجة عدم احترامهم لقرارات حالة الطوارئ، بعد خروجهم إلى الشارع ليلا لشرب الخمر ضمن 13 مجموعة.

وشدد المصدر ذاته، على كون السلطات الأمنية بعاصمة الجارة الشمالية للمغرب، تمكنت من توقيف 39 سيارة من دون رخص التنقل الإجبارية.

يشار إلى أن نسبة الوفيات بسبب فيروس “كورونا” في إسبانيا، تراجعت بشكل كبير، بعدما سجلت الاثنين، 59 حالة وفاة فقط، خلال الـ24 ساعة التي مضت، مقابل 102 في اليوم السابق.