شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 19/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديريتي مجزر وصرواح بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على أهداف حوثية في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية

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