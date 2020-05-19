شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجّل 292 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:51 مساءً, 19 مايو 2020 م المناطق - واس سجّلت سلطنة عمان اليوم 292 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 5671 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العمانية أن 119 حالة من حالات الإصابة المسجلة لعمانيين، و173 حالة لغير العمانيين، في حين بلغ عدد الوفيات 26 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1574 حالة للشفاء.

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