الإمارات تسجل 873 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها أكثر من / 38,000 / فحص جديد لفيروس كورونا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن/ 873 / حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.