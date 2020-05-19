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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 873 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها أكثر من / 38,000 / فحص جديد لفيروس كورونا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن/ 873 / حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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