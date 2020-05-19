بكين: ترامب يستخدم الصين للتهرّب من مسؤولياته تجاه منظمة الصحة العالمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتّهمت الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بالتهرّب من مسؤولياته تجاه منظمة الصحة العالمية، بعدما هدد بالانسحاب من الهيئة الأممية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن ترامب، الذي هدد بتجميد مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية بشكل دائم ما لم تثبت استقلاليتها عن بكين، يهدف إلى "تشويه صورة الصين" و"التهرّب من مسؤولياته" المرتبطة بالتزاماته حيال المنظمة.

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