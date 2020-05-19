الجيش الليبي: انسحابنا من قاعدة الوطية لن يؤثر على سير المعارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن انسحاب الجيش من قاعدة "الوطية" تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك.



ولفت المحجوب، خلال تصريحات صحفية مساء الإثنين، إلى أن قاعدة الوطية "لم يكن بها أي طائرات، وإنما كان بها قوة محدودة لحراستها".

وقال العميد خالد المحجوب، إن:" تركيا أصبحت بالفعل غازي ومعتدي يقاتل بضباطه، وجنوده على الأراضي الليبية، ويعتدي بشكل مباشر على قواتنا المسلحة".

وتابع أنه:" خلال الأيام الماضية كبدنا المليشيات خسائر فادحة"ـ مشيراً إلى أن "الجيش الليبي مستمر في قتال العدو التركي، مهما كان حجم المواجهة، ومهما كانت التضحيات".

Advertisements

ورجح خبراء عسكريون ليبيون أن معارك الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس ستتطور خلال الأيام المقبلة، ولن تتأثر بالانسحاب التكتيكي من قاعدة الوطية العسكرية، جنوب غربي البلاد.

وذكر الخبراء، أن انسحاب الجيش الليبي من القاعدة الجوية "تكتيك عسكري" لن يؤثر على مجريات المعارك الدائرة، كما أن القوات بهذا الانسحاب دخلت حرب مباشرة مع تركيا ومليشيات حكومة الوفاق عقب ما وصفوه بـ"تكتيك الوطية".

وأوضحوا أن قاعدة الوطية لم تكن ذات أهمية عسكرية بالنسبة لمعارك طرابلس، وأن قوات الجيش الليبي كان عليها الانسحاب التكتيكي منها لتطوير الهجوم شرقا، والحفاظ على الجنود والأسلحة في تلك القاعدة.

وهاجمت مليشيات حكومة فايز السراج بطرابلس، مدعومة بالمرتزقة السوريين والطيران التركي المسير من طراز "عنقاء"، الإثنين قاعدة الوطية الجوية غربي طرابلس.

واعتبر الجيش الوطني الليبي أن سيطرة المليشيات على قاعدة الوطية الجوية، قبض ريح ومحاولة لترويج انتصار وهمي ضمن "التكتيكات العسكرية المعروفة والمعتادة في الحروب"خاصة أنها ليست ذات أهمية عسكرية في الوقت الحالي"