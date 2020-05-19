شكرا لقرائتكم قلب بيلوسي على ترمب: أنت بدين لا تأخذ هذا الدواء! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن قلب رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، ليس على الرئيس الأميركي دونالد ترمب بل على تسجيل "نقطة" جديدة في سجل المناكفات بين "العدوين اللدودين".

ففي معرض تعليقها على إعلان ترمب، مساء الاثنين، تناوله لعقار الملاريا المثير للجدل من أجل الوقاية من فيروس كورونا، قالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الثلاثاء، إنه يجب على الرئيس عدم تناول عقار لم تؤكد علميا ورسميا فعاليته بعد.

"بدانة مفرطة"

إلا أنها "زيّنت" تعليقها هذا بسخرية مغلفة، معتبرة أنه لا يجب إطلاقا لشخص بعمر ترمب، و"يعاني من البدانة المفرطة"، تناول عقار "الهيدروكسي كلوروكوين".

أتى هذا التعليق بعد أن أعلن الرئيس الأميركي أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، العقار المضاد للملاريا هذا، معتبراً أنه لن يضره، على الرغم من تحذيرات أميركية سابقة بعدم جدواه.

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وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض مساء الاثنين: "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف.. أتناول حبّة يومياً".

في حين أوضح طبيب البيت الأبيض لاحقاً أن هذا القرار أتى بعد مشاورات مطولة بينه وبين ترمب.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب(أرشيفية- فرانس برس)

وأضاف الطبيب الرئاسي، شين كونلي في بيان، مساء الاثنين، أن ترمب تناول العقار المذكور (الذي سبق أن وصفه بهدية السماء) بعد مناقشة ثنائية مطولة، خلصت إلى أن فائدة الدواء بحسب معظم الدراسات والنتائج أقوى من سلبياته.

يذكر أن عقار هيدروكسي كلوروكين يعتمد منذ سنوات طويلة لعلاج الملاريا، لكن مدى نجاعته ضد فيروس كورونا المستجد غير مثبتة حتى الآن بشكل قاطع، على الرغم من تحمس العديد من الأطباء حول العالم له.