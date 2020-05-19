"الأونروا" أسفت للتأخير بتوزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين: سيُتاح للجميع سحب الأموال

أعلنت وكالة "​الأونروا​"، "أنّها بدأت توزيع المساعدات الإغاثيّة للاجئين الفلسطينيّين المسجّلين لديها، بما فيهم المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي و​اللاجئين الفلسطينيين​ من ​سوريا​ عبر "بوب فايننس - BoB Finance" التابع لشركة "وسترن يونيون"، الّذي أعطى "الأونروا" أفضل سعر صرف للدولار".

وأوضحت في بيان، أنّه "حيث أنّ عمليّة التوزيع هذه بدأت بعد 4 أيام من الإغلاق التام في البلد بسبب جائحة "كورونا"، حصلت أمور لوجستيّة عدّة، ما أدّى إلى حصول فوضى وتأخير في عمليّة التوزيع وعدم تمكّن الكثيرين من المستفيدين من استلام المساعدة"، مبيّنةً أنّ "على الفور، أجرت "الأونروا" اتصالات سريعة ومكثّفة مع شركة "BoB Finance" للوقوف على الأسباب ووضع آليّات للمعالجة بشكل سريع، وبالفعل تمّ التعاطي مع الخلل بأسرع ما يمكن؛ لكن المستفيدين كانوا قد انتظروا طويلًا أو حتّى اضطر البعض منهم إلى المغادرة من دون سحب المساعدة".

وأعربت الوكالة عن "أسفها الشديد لما جرى خلال اليوم الأوّل لتوزيع المساعدة الّذي أتى بعد فترة إغلاق عرقلت إيصال المبالغ إلى كلّ الفروع، وأيضًا عرقلت تنظيم عمل بعض الفروع الأُخرى"، مؤكّدةً "أنّنا نتابع كلّ الشكاوى الّتي تردنا مع شركة "BoB Finance" لإيجاد الحلول المناسبة وتسهيل عمليّة التوزيع بأسرع وقت ممكن، بشكل يمكّن اللاجئين المستحقّين من استلام مساعداتهم بطريقة كريمة ولائقة".

وجدّدت الدعوة إلى "الإلتزام بالتدابير الوقائيّة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامات عند دخول فروع الـ"BoB Finance"، وتجنُّب الفروع المزدحمة، بخاصّة وأنّ الاجراءات الأمنيّة المفروضة بسبب فيروس "كورونا" تمنع مثل هذه التجمّعات إذا كانت غير منظّمة". وأشارت إلى أنّ "المستندات المطلوبة لدى التوجّه إلى فروع "بوب فايننس"، هي بطاقة الهوية وبطاقة التسجيل (إصدار جديد وليس قديم حيث يظهر رقم التسجيل الفردي والعائلي لدى "الأونروا") ورقم الحوالة في حال تمّ إرساله لكم".

كما ذكرت الوكالة أنّ "الأشخاص الّذين لم تصلهم رسالة مع رقم الحوالة، يمكنهم التوجّه بحسب الحرف الأوّل من اسمهم وبحسب الجدول الزمني المحدّد إلى فروع "بوب فاينانس"، وسيتولّى الموظّف إيجاد رقم الحوالة الخاص بهم، ولن يمنعهم ذلك من تسلُّم المساعدات". وأفادت بأنّ "عمليّة التوزيع تمتدّ على ثلاث أسابيع، وسيُتاح للجميع سحب الأموال"، متمنيةً من المستفيدين "الالتزام بالمواعيد المحدّدة لهم لسحب المساعدات بحسب الترتيب الأبجدي، حرصًا على تنظيم هذه العمليّة غير السهلة أصلًا".