متعاقدو اللبنانية ناشدوا وزير التربية حل ملفهم

اعتبر متعاقدو ​الجامعة اللبنانية​، أن "التأكد من ​سلامة​ ملفات المتعاقدين يحتاج يوما أو يومين لا أكثر ذلك أن الملفات مرتبة وفق لائحة الأسماء في علب الكرتون المرفقة"، سائلين "أليس في الوزارة فرق عمل بإمكانها إنجاز ما تريد". واعتبروا أن "ملف التفرغ هو ملف تدرج وظيفي من متعاقد بالساعة إلى متعاقد بالتفرغ".

في رسالة وجهوها إلى وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، لفت المتعاقدون الى انه "إن تكن ​المحاصصة​ هي سبب تأخير هذا الملف فلتعمل على حلها، وربما هي العقدة التي تحتاج ديناميكية وحنكة لا تفتقر إليهما"، مؤكدين "إن الجامعة اللبنانية تستحق منك العناية والإهتمام، خاصة وانك توقعت، حين زرناك منذ ثلاثة أسابيع، أن أعداد طلاب الجامعة اللبنانية ستزداد، أضف الى كل ذلك حالة عدم الرسوب بسبب الإفادات لهذا العام. لقد خف الحمل عليكم بعدما أنجزتم حلا للعام الدراسي".